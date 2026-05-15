​Sénégal Bi Nu Bokk : Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime en place

Lors de son passage à Bambey-Sérère (Diourbel) dans le cadre de sa tournée nationale, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion actuelle du pays.
Dans son réquisitoire, rapporté par L’Observateur, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk » affirme que le peuple sénégalais se sent aujourd'hui « trahi » par des promesses électorales non tenues. Selon lui, les citoyens, « toutes couches confondues, se sentent abusés » face à la dégradation de leurs conditions de vie et au non-respect des engagements pris par les autorités étatiques.
Allant plus loin dans sa critique, Barthélémy Dias a dénoncé ce qu'il qualifie de « machination et d'escroquerie politique et intellectuelle sans précédent ». Pour le responsable politique, le Sénégal est désormais « plongé dans un gouffre » dont il faut impérativement le sortir.
Fixant comme priorité de « faire renaître l'espoir à travers la vérité, l'équité et la liberté », il a profité de cette étape pour réaffirmer sa volonté de proposer des solutions concrètes et de soutenir les candidatures locales de son mouvement en vue des prochaines échéances électorales.
Dans son réquisitoire, rapporté par L’Observateur, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk » affirme que le peuple sénégalais se sent aujourd'hui « trahi » par des promesses électorales non tenues. Selon lui, les citoyens, « toutes couches confondues, se sentent abusés » face à la dégradation de leurs conditions de vie et au non-respect des engagements pris par les autorités étatiques.
Allant plus loin dans sa critique, Barthélémy Dias a dénoncé ce qu'il qualifie de « machination et d'escroquerie politique et intellectuelle sans précédent ». Pour le responsable politique, le Sénégal est désormais « plongé dans un gouffre » dont il faut impérativement le sortir.
Fixant comme priorité de « faire renaître l'espoir à travers la vérité, l'équité et la liberté », il a profité de cette étape pour réaffirmer sa volonté de proposer des solutions concrètes et de soutenir les candidatures locales de son mouvement en vue des prochaines échéances électorales.
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