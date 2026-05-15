​Sénégal Bi Nu Bokk : Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur le régime en place

Lors de son passage à Bambey-Sérère (Diourbel) dans le cadre de sa tournée nationale, l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, a dressé un réquisitoire sévère contre la gestion actuelle du pays.



Dans son réquisitoire, rapporté par L’Observateur, le leader du mouvement « Sénégal Bi Nu Bokk » affirme que le peuple sénégalais se sent aujourd'hui « trahi » par des promesses électorales non tenues. Selon lui, les citoyens, « toutes couches confondues, se sentent abusés » face à la dégradation de leurs conditions de vie et au non-respect des engagements pris par les autorités étatiques.



Allant plus loin dans sa critique, Barthélémy Dias a dénoncé ce qu'il qualifie de « machination et d'escroquerie politique et intellectuelle sans précédent ». Pour le responsable politique, le Sénégal est désormais « plongé dans un gouffre » dont il faut impérativement le sortir.



Fixant comme priorité de « faire renaître l'espoir à travers la vérité, l'équité et la liberté », il a profité de cette étape pour réaffirmer sa volonté de proposer des solutions concrètes et de soutenir les candidatures locales de son mouvement en vue des prochaines échéances électorales.