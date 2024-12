​Sénégal : Hausse des prix des matériaux de construction en octobre 2024

Les prix des matériaux de construction au Sénégal ont augmenté de 0,4 % en octobre 2024 par rapport au mois précédent, principalement en raison de la hausse des matériaux de base (+0,8 %). Toutefois, en glissement annuel, ces prix affichent une contraction de 2,2 %, traduisant une dynamique contrastée sur le marché.



Matériaux pour étanchéité : Une hausse de 1,3 % a été enregistrée au cours du mois, portée par l'augmentation du prix du feutre de bitume (+1,7 %). Cependant, en variation annuelle, les prix reculent légèrement de 0,4 %.



Matériaux pour travaux d’électricité : Les prix ont progressé de 1,0 % en rythme mensuel, grâce à l’augmentation des coûts des câbles VGV (+2,0 %) et des tubes orange (+1,2 %). Par rapport à octobre 2023, ces prix ont grimpé de 4,6 %.



Le renchérissement des matériaux de base (+0,8 %) s'explique par l'augmentation des prix du fer à béton (+2,9 %) et des graviers (+0,6 %). Cependant, le prix du ciment ordinaire a légèrement reculé de 0,1 % sur la période. Sur un an, les prix des matériaux de base affichent une baisse plus prononcée de 3,3 %.



Cette évolution des coûts des matériaux de construction pourrait influencer la dynamique des chantiers, pesant sur le budget des entreprises et des particuliers engagés dans des projets de construction ou de rénovation.