​Sénégal : l’Armée de l’air réceptionne son premier avion CASA 295

La cérémonie de réception du nouvel appareil CASA 295 W coïncide avec la célébration de la fête patronale de l’Armée de l’air. L’édition de cette année est célébrée sous le sceau de « l’Armée de l’air dans le développement de l’Aéronautique au Sénégal ».



« La journée d’aujourd’hui est assurément historique, car elle marque un tournant important dans la vie des Armées qui accroissent sensiblement leurs aptitudes dans le cadre du transport aérien stratégique », a indiqué Maître Sidiki kaba, ministre des Forces Armées, soulignant que le Sénégal n’a jamais atteint de telles capacités dans ce domaine.



Selon lui, l’avion de transport tactique multi-rôle CASA 295 W est équipé des technologies de dernière génération et dispose de larges capacités d’emport en personnels.



Un deuxième avion du même type attendu en 2023

« Au-delà de ses performances de décollage et d’atterrissage sur piste courte, sa versatilité lui permet de couvrir un large spectre de missions dans l‘aérotransport, l’aérolargage et l’évacuation sanitaire, grâce à une capacité de changement de configuration dans des délais très courts », a fait savoir le ministre des Forces Armées.



A l’en croire, le deuxième avion du même type qui sera réceptionné vers la fin de l’année 2023, viendra « compléter le parc déjà inédit de l’Armée de l’air, pour mieux assurer en priorité ses missions ».



Le ministre a également réceptionné des hélicoptères de combat de type MI-17 et MI-35, de retour d’une grande révision. « L’acquisition du CASA 295 et le retour de révision des hélicoptères de combat viennent étoffer la flotte de l’Armée de l’air. Il restera à relever le défi de la préservation du potentiel, dans le domaine particulièrement exigeant de l’aviation ».



Pour sa part, le Chef d’état-major de l’Armée de l’air a indiqué que l’Armée de l’air est « déployée sur quatre (04) bases opérationnelles, implantées à Dakar, Linguère, Kaolack et Tambacounda. A cela s’ajoutent la Base Ecole de Thiès et la station aérienne de Diass ».



Selon Papa Souleymane Sarr, cet important dispositif de maillage du territoire national, rend plus accessibles les « réponses aux besoins des autres Forces de défense et de sécurité, dans l’efficacité des luttes contre les menaces à l’intérieur du territoire national ».



Lors de la cérémonie de réception, plusieurs décorations ont été remises. Le colonel Adama Faye et le capitaine Momar Diagne ont été décorés dans l’Ordre National du Lion, pour le grade d’officier par le ministre des Forces Armées.