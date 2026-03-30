​Sénégal : le numérique au service d’une agriculture résiliente face au changement climatique

Les systèmes agroalimentaires du Sénégal font face à des défis majeurs, notamment le changement climatique, la dégradation des sols, la variabilité accrue des conditions météorologiques et un accès limité des producteurs aux services d’information et aux technologies adaptées. Ces contraintes pèsent lourdement sur la productivité agricole, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des ménages ruraux.



Dans ce contexte, les innovations numériques apparaissent comme des leviers essentiels pour accompagner la transformation du secteur agricole. Les outils d’aide à la décision permettent aujourd’hui d’améliorer l’accès à l’information, de renforcer les capacités des producteurs et de favoriser l’adoption de pratiques agricoles durables et intelligentes face au climat.



C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Climate Action Science Program (CASP), à travers lequel l’Alliance Bioversity International & CIAT, en partenariat avec Jokalante, a développé plusieurs solutions innovantes pour renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires.



Parmi ces initiatives figure la plateforme FlowAgri, qui vise à démocratiser l’accès à l’information climatique et aux conseils agricoles, notamment en langues locales. « Une plateforme comme FlowAgri permet de rendre accessibles des informations climatiques et des conseils agricoles adaptés aux scénarios propres à chaque zone agro-écologique », explique Ndeye Amy Kebe, Directrice générale de Jokalante. Selon elle, l’objectif est d’aider les producteurs à améliorer leurs prises de décision en tenant compte des évolutions climatiques et en adoptant de nouvelles pratiques plus performantes.



Forte de plus de dix ans d’expérience, l’entreprise s’appuie sur un réseau de 60 coopératives et plus de 200 000 producteurs déjà profilés. Cette base permet aujourd’hui de déployer une nouvelle version de la plateforme, accompagnée d’un renforcement des capacités des coopératives partenaires, dans une optique de durabilité.



L’une des innovations majeures de Jokalante réside dans son service vocal de conseil agricole en langues locales. Conçu pour répondre aux réalités du terrain, ce dispositif utilise des appels téléphoniques pour diffuser des messages vocaux directement aux producteurs, contournant ainsi les obstacles liés à l’analphabétisme et à la faible connectivité en milieu rural. « Même sans connexion Internet, le producteur reçoit le message dans sa langue et peut l’utiliser pour orienter ses décisions », précise Mme Kebe.



Ces innovations s’inscrivent pleinement dans les priorités de l’État sénégalais, notamment en matière de souveraineté alimentaire et de modernisation de l’agriculture. « Nos solutions s’alignent avec l’agenda de transformation nationale et la Vision 2050, qui placent la digitalisation et la sécurité alimentaire au cœur des politiques publiques », souligne la dirigeante.



Les résultats obtenus sont encourageants : une hausse de rendement de plus de 53 % sur le mil et de plus de 30 % sur l’arachide a été observée chez les producteurs accompagnés. Une progression qui contribue à faire évoluer l’agriculture de subsistance vers une agriculture de rente, plus rentable et durable.



À terme, l’ambition est de connecter l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur agricole pour bâtir une agriculture intelligente, intégrée et résiliente. Une transformation indispensable pour relever les défis climatiques et assurer la sécurité alimentaire du Sénégal.