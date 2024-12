​Sicap Mbao : Un vendeur de chicha arrêté pour " incitation à la débauche auprès de mineurs "

La police de Sicap Mbao a arrêté un individu, C. A. B. D., accusé de vendre de la cigarette électronique, communément appelée chicha, à des élèves mineurs âgés de moins de 15 ans, y compris des jeunes filles.



Le mis en cause avait établi un réseau clandestin pour écouler sa marchandise auprès d’une clientèle ciblée. Pendant les heures de récréation, des élèves se retiraient discrètement dans un coin de leur établissement scolaire situé dans la banlieue dakaroise pour cotiser. Un camarade était alors chargé de collecter la somme et de l’apporter à son frère aîné, C. A. B. D., qui leur fournissait la chicha.



Selon le journal Les Échos, cette pratique régulière a pris fin lorsqu’un jour, les élèves ont été surpris par le directeur de l’établissement en pleine séance de consommation. Pris de panique, les jeunes ont tenté de se débarrasser de la cigarette, mais le directeur les avait déjà identifiés. Après la récréation, il les a convoqués dans son bureau pour un interrogatoire.



Face aux questions, les élèves ont fini par avouer, désignant C. A. B. D. comme leur fournisseur, contacté par l’intermédiaire de son jeune frère, également élève dans le même établissement. Alertée, la police de Sicap Mbao ont localisé le suspect et procédé à son arrestation. Emmené au poste de police, C. A. B. D. a reconnu les faits, expliquant qu’il avait vendu la chicha aux élèves à leur demande, via son frère cadet.



Après son placement en garde à vue, le mis en cause a été déféré devant le parquet du tribunal de Pikine. Il fait face à des accusations " d’incitation à la débauche et d’autres infractions connexes."