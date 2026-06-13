​Sicap Mbao : un réseau présumé de prostitution clandestine démantelé

Les éléments du Poste de Police de Diamaguène-Sicap Mbao ont démantelé un réseau présumé de prostitution clandestine opérant dans un appartement situé à Sicap Mbao. L’opération a permis l’interpellation de cinq personnes, dont une jeune femme de 22 ans et deux ressortissants étrangers.
Selon la police, cette intervention fait suite à plusieurs plaintes de riverains dénonçant des nuisances récurrentes, notamment des tapages nocturnes, des comportements jugés obscènes et un important va-et-vient suspect autour de l’immeuble.
Une surveillance discrète menée par la Brigade de recherches dans la soirée du 7 juin 2026 a conduit les enquêteurs à investir les lieux, où quatre personnes ont été surprises dans l’appartement visé. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire, informe L’As.
Selon la police, cette intervention fait suite à plusieurs plaintes de riverains dénonçant des nuisances récurrentes, notamment des tapages nocturnes, des comportements jugés obscènes et un important va-et-vient suspect autour de l’immeuble.
Une surveillance discrète menée par la Brigade de recherches dans la soirée du 7 juin 2026 a conduit les enquêteurs à investir les lieux, où quatre personnes ont été surprises dans l’appartement visé. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire, informe L’As.
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