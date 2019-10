​Sit-in à l'Ansd: les travailleurs disent « non au copinage » dans le recrutement

Les travailleurs de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont brisé le silence, ce mardi pour dénoncer un avis, disent-ils « taillé sur-mesure ». Ce, pour dire « non au copinage » dans le recrutement de l’ANSD. Face à la presse, lors de leur sit-in, ils ont brandi plusieurs affiches sur lesquelles on peut lire : "stop au désengagement de l’Etat pour le financement de la production statistique, non au copinage dans le recrutement de l’ANSD, non au détournement d’objectifs dans l’exécution du budget, entre autres".



« Nous avons un poste qui est fondamental pour l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), celui, de Directeur de l’Administration Générale des Ressources Humaines (DAGRH). Et il y a un avis à candidature que la direction générale a annoncé et que nous décrions. Et au niveau des autres postes, nous avons décrié certaines formes de recrutement. On ne peut pas recruter sans avoir le besoin des directions. Donc quand vous amenez quelqu’un qui n’émane pas d’un besoin exprimé, c’est un problème », dénonce Madiao Diop secrétaire général Secteur Activité Professionnel (SAP) de l’Ansd.



Mieux précise M. Diop : « Pour le recrutement du DAGRH, nous avons dit que l’avis qu’ils ont lancé, c’est taillé sur-mesure. Quand vous lisez l’avis, vous savez carrément que c’est telle, ou telle personne qui est ciblée. Ce qui n’est pas normal. Ce n’est pas la première fois qu’on fait un recrutement de DAGRH. On avait lancé un avis en 2016 pour recruter un directeur. Cela a été très clair ».