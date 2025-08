Nouveau politique genre : la police nationale pose un pas de plus vers l’égalité professionnelle

Le Contrôleur Général de Police (CGP) Abdoul Wahabou SALL a présidé, ce 29 juillet, un atelier de partage et de validation d’un nouveau politique genre pour la Direction Générale de la Police nationale. Cet événement marque une étape clé vers le renforcement de l'équité et de la représentation féminine au sein de l'institution.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du Projet ELSIE, financé par le Fonds de l'Initiative ELSIE, qui a pour objectif d'augmenter la participation des femmes en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'adoption de cette politique genre ambitieuse, démontre l'engagement de la Police nationale à promouvoir une institution plus inclusive.



Les participants ont travaillé sur une série de mesures visant à favoriser l'égalité professionnelle dans les forces de sécurité. L'objectif est de construire une police qui soit le reflet de la société sénégalaise, en étant plus équitable, représentative et engagée.



Dans son allocution, le Contrôleur général Abdoul Wahabou Sall a salué le chemin parcouru tout en soulignant les défis à relever. Il a insisté sur la nécessité de construire une police équitable et représentative, en phase avec les mutations de la société sénégalaise. « La sécurité ne peut être l’affaire d’un seul genre. Elle doit refléter la diversité de notre nation », a-t-il déclaré.