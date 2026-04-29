​Souveraineté et Citoyenneté : quand l’Agrobusiness devient une École de Vie

À l’initiative de JACADEMIE, des centaines de jeunes se sont réunis à l’École Nationale d’Administration (ENA) pour une session de formation inédite. Sous le parrainage du Colonel Amadou Cambel Dieng, l’événement a scellé le mariage entre civisme républicain et opportunités économiques dans le secteur agricole.



Le Sénégal de demain se construit aujourd'hui dans les salles de classe, mais surtout à travers un changement de mentalité. C’est le message fort porté par JACADEMIE, l’école de leadership générationnel, lors de sa récente formation intitulée : « Civisme et Agrobusiness : levier prioritaire de Souveraineté ». Devant une audience qui a refusé du monde, des jeunes de 14 à 28 ans ont été invités à voir l'agrobusiness non seulement comme un métier, mais comme un acte de patriotisme et un pilier de l'indépendance nationale.



Le choix du parrain n'était pas fortuit. Le Colonel Amadou Cambel Dieng, Directeur Général du Service Civique et du Volontariat, a rappelé l'urgence de reconnecter la jeunesse à des figures d'exemplarité. « Nous sommes les moteurs du développement du Sénégal et personne ne viendra le faire à notre place », a-t-il martelé. Le Colonel a insisté sur le « savoir-être » et l'engagement, affirmant que chaque jeune possède un potentiel de 100% qu'il convient de faire éclore pour bâtir une nation forte.



Pour Jacqueline Fatima Bocoum, fondatrice de JACADEMIE, cette initiative est une réponse directe au désespoir qui pousse parfois vers l'émigration clandestine. En créant cette école gratuite spécialisée en soft skills (compétences comportementales), la journaliste et romancière mise sur le comportement comme facteur de différenciation. Elle rappelle son propre parcours, exclusivement formé au Sénégal, pour prouver que la réussite est possible sans s'expatrier. Des experts comme le DG de l’ANCAR ou des influenceurs tels que Steven Moussa ont rejoint le mouvement pour offrir aux apprenants des références concrètes.



Depuis quatre ans, JACADEMIE œuvre pour le réarmement moral des jeunes. Si l'accent était initialement mis sur la discipline et le respect des institutions, l'école fait aujourd'hui évoluer ses thématiques vers des secteurs stratégiques. L’agrobusiness, identifié comme levier de souveraineté, devient ainsi le terrain d'application du civisme. En connectant les futurs leaders à des hauts commis de l'État et des figures du secteur privé, l'académie prépare une relève prête à servir exclusivement la République.