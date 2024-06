​Tabaski 2024 : le ministre des Transports exhorte les acteurs à faire preuve de patriotisme en respectant les tarifs réglementaires



Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens s'est rendu ce jeudi 13 juin, à la Gare multimodale des Baux Maraîchers. Sur place, El Hadji Malick Ndiaye a visité successivement les plateformes urbaines, interurbaines et internationales, l'infirmerie et la Direction générale. Dans le contexte particulier des préparatifs de la Tabaski, il a invité les acteurs de l'écosystème à faire preuve de prudence sur les routes, pour permettre aux sénégalais de rallier, en toute sécurité, leurs localités et de passer la fête auprès de leurs familles en toute sérénité. Le ministre les a également exhortés à la responsabilité et au patriotisme en respectant les tarifs réglementaires.

