​Thiès : la BNSP célèbre sa nouvelle élite d'officiers sapeurs-pompiers

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a franchi un cap historique à Thiès en célébrant la sortie de sa nouvelle promotion d'officiers, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé.



L'école des sapeurs-pompiers de la « capitale du Rail » a servi de cadre à la cérémonie de remise des diplômes d'une vingtaine de gradés. Parmi eux figure une promotion historique de onze officiers stagiaires, dont deux personnels féminins, ayant suivi une formation initiale intensive d'un an débutée en septembre 2025. Pour le commandant de l'école, Ousmane Sagna, cette étape marque l'aboutissement d'un long processus entamé depuis 2012 et symbolise la montée en puissance de l'institution.



Formés aux modules pointus de prévention et de secours, ces nouveaux leaders issus de l'École nationale des officiers d'active et du concours interne devront faire preuve de réactivité et de rigueur. La hiérarchie leur a rappelé qu'être officier sapeur-pompier exige d'être à la fois un meneur d'hommes et un serviteur de l'intérêt général, prêt à guider les troupes sur le terrain.



Face à l'évolution constante des menaces sur le territoire, le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé a insisté sur l'importance primordiale de la prévention. Il a exhorté les jeunes officiers à maîtriser les interventions complexes et à anticiper les scénarios les plus défavorables pour assurer la sécurité des populations. Pour soutenir cette dynamique, la BNSP a annoncé qu'elle poursuivrait sa modernisation grâce à l'acquisition prochaine d'unités de formation renforcées et de logistiques modernes adaptées aux risques contemporains.