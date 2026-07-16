Football : la FSF débloque 311 millions FCFA pour les champions U15 et U17

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a alloué une prime globale de 311,420 millions de francs CFA aux sélections U15 et U17 garçons. Les deux équipes ont été récemment sacrées championnes d’Afrique dans leurs catégories respectives. La remise des récompenses s’est déroulée lors d’une cérémonie officielle à Dakar. Cette initiative concrétise le soutien de l'instance fédérale et du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a pris la parole durant l'événement. Le dirigeant a remercié le chef de l’État pour ce « geste important » à l’endroit des jeunes champions. Abdoulaye Fall a également salué la dynamique de victoires qui porte le football des jeunes depuis plusieurs années. Selon lui, ces performances exceptionnelles n'arrivent pas par hasard. Le patron de la fédération a rappelé qu’« un travail a été fait dans la durée ». Il a rendu un vibrant hommage à l’ancien directeur technique national (DTN), Mayacine Mar. Il a ensuite demandé à son successeur, Souleymane Diallo, de maintenir cette dynamique de victoires.



Le soutien octroyé se compose d' »équipements technologiques, d'assurances et d'un volet financier ». Chaque joueur de la catégorie U15 reçoit une récompense totale de 3 millions de francs CFA . Ce package comprend précisément « deux millions de Francs CFA en bourses scolaires, assurance maladie, IPad 11 puces, et une enveloppe d’un million de francs CFA ».



Les joueurs de la sélection U17 bénéficient quant à eux d'une prime de 4 millions de francs CFA. Leur dotation intègre « deux millions en bourses scolaires, assurance maladie, IPAD 11 puces, et une enveloppe de deux millions de francs CFA ».