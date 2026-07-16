Décès du Jaraaf de Ouakam : le Président Bassirou Diomaye Faye salue un « homme de sagesse et de médiation »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réagi au décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye, survenu ce jeudi 16 juillet 2026 à l'Hôpital Principal de Dakar.



Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l'État a salué la mémoire d'une figure emblématique de la communauté léboue.



« J'ai appris avec tristesse le décès du Jaraaf de Ouakam, Papa Youssou Ndoye. Gardien des traditions léboues, homme de sagesse et de médiation, il laisse le souvenir d'une autorité morale respectée », a écrit le président de la République.



Bassirou Diomaye Faye a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, à la communauté léboue et à Ouakam.