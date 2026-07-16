Professionnalisation, gouvernance, digitalisation... : les priorités du nouveau président de la Cour des comptes

Le nouveau Premier président de la Cour des comptes, Abdoul Madjib Guèye, a décliné ses cinq priorités, jeudi 16 juillet 2026 à Dakar. Installé officiellement le même jour, il succède à Mamadou Faye, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Abdoul Madjib Guèye a affirmé que son action s’inscrira dans la continuité des réformes engagées par ses prédécesseurs. Le nouveau chef de l'institution souhaite toutefois exploiter des « marges de progression » pour renforcer les performances globales de la Cour durant son mandat de cinq ans renouvelable.



Le premier axe de son magistère concerne le suivi rapproché du Plan stratégique 2026-2030. Le Premier président veut installer un dispositif de suivi-évaluation performant pour garantir l’atteinte des objectifs. Il a ainsi exhorté l’ensemble du personnel à s’approprier pleinement ce plan issu d'une réflexion collective.



Le deuxième pilier repose sur la professionnalisation de la Cour des comptes. Ce chantier passera par l’harmonisation des pratiques de contrôle et le renforcement du système de gestion de la qualité. Abdoul Madjib Guèye compte aussi mettre l'accent sur la formation continue des magistrats et des assistants de vérification, ainsi que sur une meilleure gestion des carrières.



La gouvernance interne constitue le troisième axe stratégique de son programme. Pour le magistrat, la légitimité de l’institution dépendra de sa capacité à promouvoir une gestion interne moderne. Cette modernisation s'appuiera sur le contrôle interne, l’évaluation par les pairs et l’actualisation du cadre juridique de la Cour.



La transformation numérique représente le quatrième défi majeur de l'institution. Abdoul Madjib Guèye veut accélérer la digitalisation des services en intégrant notamment l'intelligence artificielle dans les activités de contrôle. Selon lui, ces technologies permettent de « renforcer l’efficacité, la couverture et la qualité des audits ».



Enfin, le cinquième axe cible le renforcement de la communication institutionnelle. Le nouveau président a annoncé une approche plus ouverte, basée sur la publication régulière des rapports publics et la création de rapports thématiques. Cette démarche vise à améliorer la communication interne mais aussi à consolider les relations avec toutes les parties prenantes de l'État.