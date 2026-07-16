Sommet mondial de la technologie 2026 : le Sénégal brille avec 8 projets retenus et des distinctions majeures à l'UIT

Le Sénégal enregistre une performance technologique remarquable à l’édition 2026 des Prix du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI). À l’issue d'une sélection rigoureuse menée par l’Union internationale des télécommunications (UIT), huit projets sénégalais figurent parmi les 360 initiatives retenues à l'échelle mondiale. Parmi cette sélection nationale, deux innovations ont décroché le statut de « Champions », se hissant ainsi dans le cercle restreint des 90 finalistes mondiaux de la compétition.



Le premier projet primé est la plateforme de commerce en ligne Derem, portée par Racine Sarr. Cette initiative est sacrée Championne dans la catégorie E-Business car elle « facilite les échanges commerciaux en mettant en relation les acteurs économiques et en créant de nouvelles opportunités d’affaires ». Le second projet distingué est Sunu SOUBA, développé par Mouhammadou Dia et Abdou Ba au sein de la structure FATI. Lauréat de la catégorie E-Employment, cet outil exploite l’intelligence artificielle et la science des données afin d’assurer « une insertion professionnelle plus inclusive ».



En dehors de ces deux têtes d'affiche, six autres initiatives sénégalaises obtiennent une nomination officielle aux Prix SMSI. Les projets SenePredic-Network, Jangalma, KadduCare, Discover Senegal, OneNine et Appsaya complètent cette liste de nommés. Leurs domaines d'application touchent à des secteurs essentiels comme la santé, l'éducation, la valorisation des langues africaines ou encore le tourisme culturel.



Le savoir-faire sénégalais s'impose également au cours du AI for Good Global Summit 2026. L'UIT a retenu cinq innovations sénégalaises parmi les 267 cas d’usage internationaux de son rapport officiel, après examen de près de 400 candidatures provenant de 40 pays.



La plateforme Doctor NDEY Pharma, développée par Ousmane Fall et le docteur Ndèye Fall, décroche une place de choix parmi les 59 grands Winners de l'événement grâce à sa technologie qui « modernise les services pharmaceutiques ». De son côté, l'application DandéPlay, conçue par Abdoulaye Latsouck Faye, s'octroie la première place de sa catégorie thématique pour son action visant à « préserver, valoriser et monétiser le patrimoine musical africain ». Le rapport de l'UIT met enfin à l'honneur les solutions BiomeX, Village OS, ainsi que l'outil de surveillance satellitaire pour le climat développé par Mouhamed Ba.

