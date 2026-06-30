​Trafic de drogue : après Liss Ndiago, le lutteur Papa Boy Djiné arrêté

Une affaire de trafic présumé de drogue secoue à nouveau le milieu de la lutte sénégalaise. Après le placement sous mandat de dépôt de Liss Ndiago à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire, c'est au tour du lutteur Papa Boy Djiné, mari de l’ancienne danseuse Ndeye Gueye, d’être interpellé par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue de Dakar) dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé trafic de chanvre indien.
Selon les informations de Libération, une perquisition menée à son domicile aurait conduit à son placement en garde à vue.
L'enquête se poursuit pour comprendre toutes les ramifications du dossier.
Selon les informations de Libération, une perquisition menée à son domicile aurait conduit à son placement en garde à vue.
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