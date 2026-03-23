​Trafic de drogue : un individu interpellé avec 2 kg de chanvre indien à Kaolack

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack (ouest) a procédé à l’interpellation d’un individu en possession de drogue, lors d’une mission de reconnaissance à la frontière sénégalo-gambienne.
Selon le quotidien Libération, les agents ont saisi quatre blocs de chanvre indien, pour un poids total estimé à deux kilogrammes. La marchandise était soigneusement dissimulée sur le corps du suspect, illustrant une fois de plus les méthodes ingénieuses utilisées par certains trafiquants pour échapper aux contrôles.
L’individu arrêté a été identifié comme étant Momath G., âgé de 32 ans. Se présentant comme conducteur de « Jakarta », il serait domicilié à Kahone, dans la région de Kaolack.
Le suspect ainsi que la drogue saisie ont été mis à la disposition de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick pour la suite de la procédure.
Selon le quotidien Libération, les agents ont saisi quatre blocs de chanvre indien, pour un poids total estimé à deux kilogrammes. La marchandise était soigneusement dissimulée sur le corps du suspect, illustrant une fois de plus les méthodes ingénieuses utilisées par certains trafiquants pour échapper aux contrôles.
L’individu arrêté a été identifié comme étant Momath G., âgé de 32 ans. Se présentant comme conducteur de « Jakarta », il serait domicilié à Kahone, dans la région de Kaolack.
Le suspect ainsi que la drogue saisie ont été mis à la disposition de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick pour la suite de la procédure.
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