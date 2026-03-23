​Trafic de drogue : un individu interpellé avec 2 kg de chanvre indien à Kaolack

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kaolack (ouest) a procédé à l’interpellation d’un individu en possession de drogue, lors d’une mission de reconnaissance à la frontière sénégalo-gambienne.



Selon le quotidien Libération, les agents ont saisi quatre blocs de chanvre indien, pour un poids total estimé à deux kilogrammes. La marchandise était soigneusement dissimulée sur le corps du suspect, illustrant une fois de plus les méthodes ingénieuses utilisées par certains trafiquants pour échapper aux contrôles.



L’individu arrêté a été identifié comme étant Momath G., âgé de 32 ans. Se présentant comme conducteur de « Jakarta », il serait domicilié à Kahone, dans la région de Kaolack.



Le suspect ainsi que la drogue saisie ont été mis à la disposition de la Brigade régionale des stupéfiants de Fatick pour la suite de la procédure.