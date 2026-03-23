Zac Mbao : quatre individus arrêtés suite au démantèlement d'une fabrique clandestine de glaces insalubres

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao (banlieue dakaroise) a démantelé, le 22 mars 2026, une fabrique clandestine de glaces insalubres. Quatre individus ont été interpellés pour « association de malfaiteurs, exploitation sans autorisation, mise en vente de produits impropres à la consommation et mise en danger de la vie d'autrui ».



D’après un communiqué de la police, les éléments de la brigade de recherches ont été alertés vers 00h30 par un tapage nocturne à la Cité Nar. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert à l’intérieur de la maison des cornets étalés à même le sol sur des toiles douteuses, des sacs de farine stockés sans protection, des réfrigérateurs encrassés et des machines de production rouillées.

D’après les policiers, des "branchements électriques sauvages" avec des fils « rafistolés » présentaient un risque imminent de court-circuit, malgré la présence d'un compteur fonctionnel.



Interrogés, les mis en cause ont reconnu les faits, évoquant l'existence d'une autorisation administrative, alors qu'aucun document n'a pu être produit, selon la Police.



L'ensemble du matériel a été placé sous scellé, à l'exception d'une machine de production fixe. L'enquête se poursuit pour identifier le propriétaire de cette unité clandestine.