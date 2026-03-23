Commerce : la raffinerie Dangote exporte 456 000 tonnes de carburant vers les marchés africains

Dans un communiqué officiel, la Raffinerie Dangote a annoncé avoir franchi une étape historique en exportant 456 000 tonnes, équivalent de 12 cargaisons de produits raffinés (essence sans plomb) vers plusieurs pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Tanzanie. Cette percée commerciale, réalisée par l'intermédiaire de négociants internationaux, intervient peu après que le complexe a atteint sa pleine capacité de production en février dernier.



Selon la direction du groupe, ce succès confirme la capacité de l'infrastructure non seulement à couvrir la consommation nationale, mais aussi à «excéder les demandes domestiques en carburant du Nigeria ». Le communiqué souligne que cet approvisionnement de proximité permet de transformer la région, «longtemps mal desservie et historiquement considérée comme un dépotoir pour des carburants de moindre qualité», en lui offrant désormais des produits aux normes Euro 5.



Au-delà de l'aspect technique, l'enjeu est géopolitique. La raffinerie entend jouer un rôle clé pour «renforcer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest, de l'Est et centrale», tout en réduisant les coûts logistiques liés aux importations lointaines. Cette annonce survient alors que les tensions dans le détroit d'Ormuz perturbent l'approvisionnement mondial, propulsant le baril au-dessus des 113 dollars et accentuant les pressions inflationnistes sur le continent.