Gestion des ordures: le Collectif des concessionnaires du nettoiement lève son mot d'ordre de grève

Au Sénégal, le Collectif des concessionnaires du nettoiement a levé son mot d'ordre de grève et a annoncé la reprise du ramassage des ordures. Cette décision intervient après une rencontre avec Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l'environnement et de la transition écologique, qui leur a fait la promesse de verser une avance de 5 milliards de FCFA, sur la dette totale de 27 milliards de FCFA que l'Etat doit leur verser.



« Oui, le service, il est assuré parce qu'actuellement, nous sommes en service minimum. Les gens ont repris leur travail avec ces fêtes-là pour essayer d'un peu de soulager la capitale des ordures », a déclaré Boubacar Diallo, le secrétaire général du collectif des concessionnaires du nettoiement, lors du bulletin de 12 heures de la Radio Future Média.



Boubacar Diallo a soutenu qu’ils ont conclu cet accord avec les autorités afin que ces derniers puissent les accompagner pendant la période de la fête. « Parce qu'on nous a fait comprendre que le ministre des finances a fait un engagement qui pourrait un peu nous soulager au courant de cette semaine. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous allons entamer et poursuivre les discussions. Un engagement de 5 milliards de FCFA doit se faire en urgence », a-t-il indiqué.



Concernant le paiement intégral de la dette, il a souligné qu’un document qui atteste que l'ensemble de la dette due aux concessionnaires sera payée au cours de cette année 2026. « Et un cadre de négociations permanents sera installé. On a décidé de sursoir au mot d’ordre », a-t-il dit.



En poursuivant, il a néanmoins prévenu que la reprise de la grève dépendra de l'issue des négociations et des engagements pris par les autorités. «Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les autorités ont pris des engagements et que nous allons suivre si effectivement l'urgence sera réglée, c'est-à-dire l'engagement des 5 milliards de FCFA et que le cadre soit vraiment instauré pour continuer les négociations », a-t-il expliqué, ajoutant qu’ils vont suivre également « comment au courant de cette année 2026, l’Etat va payer l'intégralité de la dette ».

