Scandale homosexuel: quatre nouvelles personnes écrouées dont les "amants" de Djiby Dramé et de Magib Seck

Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) a décerné, le 19 mars 2026, quatre nouveaux mandats de dépôt dans l'affaire des présumés homosexuels qui secoue le Sénégal. Les présumés amants du chanteur Djiby Dramé et Ibrahima Magib Seck figurent parmi les personnes écrouées.



Ces arrestations s’inscrivent dans l’enquête tentaculaire déclenchée par la Brigade de recherches (Br de Keur Massar) depuis février 2026. Les prévenus sont accusés de faits d'"association de malfaiteurs, d'actes contre nature avec transmission volontaire du VIH Sida par rapports sexuels non protégés, de mise en danger de la vie d'autrui, de blanchiment de capitaux et de trafic de drogue".



D’après le journal Libération, les gendarmes, qui sont à 46 arrestations, préparent une nouvelle vague d'interpellations.



