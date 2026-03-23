Guerre au Moyen-Orient: Trump reporte les frappes contre les centrales électriques iraniennes après de «très bonnes» discussions

Ce qu'il faut retenir :

► Le président ​américain Donald Trump a déclaré avoir eu des « échanges positifs » avec l'Iran, ajoutant qu'il ​avait ‌donné ordre ⁠de reporter toutes les frappes ‌militaires contre les centrales électriques ⁠et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période ​de cinq jours. Il a précisé que les discussions avec l'Iran portaient sur une « cessation complète et totale des hostilités ».



► Le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies, avertit le chef de l'Agence internationale de l'Énergie. « Aucun pays » n'échappera aux conséquences de la crise de l'énergie causée par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé lundi 23 mars Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), décrivant une « menace majeure » pour l'économie mondiale.



► L’Iran a menacé de frapper des infrastructures clés du Moyen-Orient et de fermer entièrement le détroit d'Ormuz si ses centrales électriques sont visées, répliquant à un ultimatum lancé par Donald Trump. Le pays a également menacé ce lundi 23 mars de poser des mines navales dans le Golfe, en cas d'attaque de ses côtes.



► Les États-Unis et Israël ont frappé le site nucléaire iranien de Natanz, samedi 21 mars. Ce site est situé à plus de 200 kilomètres au sud-est de Téhéran. L'AIEA a appelé à la retenue pour éviter tout risque d'accident nucléaire. De son côté, l’Iran a frappé la ville israélienne de Dimona, qui abrite un centre de recherche nucléaire. La ville d'Arad, au sud d'Israël a également été visée.



Des collectes de fonds pour l'Iran des musulmans du Cachemire indien

Après les manifestations, les collectes de fonds : des habitants du Cachemire indien soutiennent la population iranienne, en pleine guerre au Moyen-Orient, en offrant argent, bijoux et même bétail. La région du nord de l'Inde, dont la population à majorité musulmane inclut une forte communauté de confession chiite, entretient de longue date des liens étroits avec l'Iran, dont les religieux sont largement considérés comme les vecteurs de l'islam dans l'Himalaya.



Des médias iraniens démentent l'existence de négociations avec les États-Unis

Des médias iraniens, citant le ministère des Affaires étrangères, ont démenti lundi l'affirmation de Donald Trump selon laquelle des négociations étaient en cours entre Washington et la République islamique. « Il n'existe aucun dialogue entre Téhéran et Washington », a rapporté l'agence Mehr, parmi d'autres médias, en citant ce ministère, ajoutant que le propos de Donald Trump visait à « faire baisser les prix » de l'énergie. Auparavant, le président américain a fait état, sur son réseau Truth social, de discussions « très bonnes et productives » entre les deux pays, sans préciser leurs modalités. Il a repoussé par la même de cinq jours sa menace de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes.



En Iran, le difficile décompte des victimes civiles

La population iranienne est prise en étau entre répression et bombardements israélo-américains. Selon les enquêteurs mandatés par l'ONU des hôpitaux, des écoles et des zones résidentielles auraient été touchées. Mais comment documenter les faits face à la répression et à la coupure d'internet ? L'ONG Human Rights Activist in Iran comptabilise au moins 1 400 victimes civiles, dont 214 enfants. Là encore, émettre un chiffre précis est compliqué, comme l'explique la directrice adjointe de l’ONG, Skylar Thompson.



Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie russe et iranienne, après les discussions irano-américaines

Les chefs de la diplomatie russe et iranienne se sont entretenus lundi au téléphone pour discuter de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, après l'annonce de discussions irano-américaines sur une cessation des hostilités. « La partie russe a souligné la nécessité d'un arrêt immédiat des hostilités et d'un règlement politique », a indiqué le ministère russe dans un communiqué sur cet entretien entre Sergueï Lavrov et Abbas Araghchi.



Donald Trump suspend pendant 5 jours les frappes sur les infrastructures électriques de l'Iran

Le président américain déclare avoir eu des échanges positifs avec l'Iran, ajoutant qu'il ​avait ‌donné ordre ⁠de reporter toutes les frappes ‌militaires contre les centrales électriques ⁠et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période ​de cinq jours. Il a précisé que les discussions portaient sur une « cessation complète et totale des hostilités ».



Les déclarations du président américain semblent suspendre un risque dangereux d'escalade. Elles ont provoqué une très forte réaction sur ‌les marchés financiers. À ​Paris, le CAC 40 qui perdait plus de 2%, gagne désormais ​2,6%. Sur les ​marchés pétroliers, le prix ​du baril de Brent, qui ​progressait à plus de 110 dollars, chute pour revenir sous le seuil de ⁠100 dollars.



Des explosions à Téhéran

Des explosions ont retenti en début d'après-midi à Téhéran, a constaté un journaliste de l'AFP, sans qu'il soit possible dans l'immédiat de déterminer la ou les cibles. Ces explosions ont été ressenties dans le centre de la capitale iranienne.

Le porte-avions américain USS Gerald Ford est arrivé sur une base navale de Crète

Le plus grand porte-avions au monde, l'USS Gerald Ford, victime en mer Rouge d'un incendie « non lié aux combats » au Moyen-Orient, est arrivé lundi sur la base navale de Souda, sur l'île grecque de Crète, a constaté un photographe de l'AFP. L'USS Gerald Ford se trouvait auparavant en mer Rouge pour participer aux opérations militaires contre l'Iran.