Le pèlerinage catholique prévu entre fin août et début septembre, malgré la crise au Moyen-Orient

Malgré la situation de crise au Moyen-Orient marquée par l'escalade militaire entre Israël, les États-Unis et l’Iran, le Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec) informe les fidèles que le pèlerinage catholique aux Lieux Saints de la Chrétienté sera maintenu. Le pèlerinage aura lieu, entre la dernière quinzaine du mois d'août et la première du mois de septembre 2026.



D’après le journal L’Observateur, les dates, l'itinéraire, les prix et les formalités à remplir seront communiqués ultérieurement. Le Cinpec a, par ailleurs, déclaré qu’une démarche alternative est en discussion avec les partenaires.



Le comité a également exprimé sa compassion aux victimes de la guerre, tout en soutenant le cri du cœur du Saint-Père et sa prière fervente : « Que les voies du dialogue s'ouvrent à nouveau !»