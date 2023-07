​Tribunal de Dakar : le procès du faux médecin Amadou Samba renvoyé au 5 octobre

Le procès du faux médecin qui implique Amadou Samba et qui devait être jugé, ce jeudi 6 juillet, devant le tribunal de Dakar, a été renvoyé d’office au 5 octobre 2023. Le prévenu, qui se trouvait dans les liens de la prévention depuis le 2 avril 2022, a bénéficié d’une liberté provisoire à la date du 18 mars dernier.Il a été arrêté en pleine pandémie de Covid-19 en mars 2020, devant la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) en possession de documents, dont un certificat de guérison du Coronavirus.Il était poursuivi pour "exercice illégal de la profession de médecin, usurpation de titre, escroquerie, escroquerie portant sur les deniers publics, mise en danger d’usage de faux la vie d'autrui, faux en écriture privées, contrefaçon de sceaux d'une autorité, délivrance indue d'un document administratif et usage dudit document, usage des sceaux contrefaits."