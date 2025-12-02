​Université Gaston Berger de Saint-Louis : les étudiants "décrètent" une grève de 96 heures

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a décrété hier, lundi, une grève de 96 heures à l’Université Gaston Berger. Ce mouvement d’humeur est caractérisé par la "cessation de toutes activités pédagogiques et de journée sans tickets (Jts)".



A travers cette grève "renouvelable", les étudiants demandent "la réintégration des ayants droit sur les états de paiement (de bourses) ainsi que le payement intégral des cas d’omission, le démarrage des chantiers et l’effectivité du Wifi", comme le rapporte le quotidien "Libération", dans son édition du jour.



Cette grève intervient dans un contexte où des violences ont été enregistrées depuis au moins un mois, à l’Université Cheick Anta Diop (UCAD) de Dakar, où un bras de fer oppose le gouvernement aux étudiants, dans une affaire de bourse.



En réponse aux mouvements d’humeur des étudiants, le gouvernement a commencé à payer ce mardi les allocations d’études des mois d’octobre et de novembre 2025, ainsi que le trousseau pour l’année universitaire 2025-2026. Cette décision, pour l’heure, est loin de contenter les étudiants, qui continuent leurs actions syndicales.