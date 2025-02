​Université Ibrahima Niasse : le collectif des bailleurs annonce la fermeture de ses résidences

Les bailleurs du Centre régional des œuvres universitaires sociales (Crous) de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse (Ussein), répartis entre les régions de Kaffrine, Kaolack et Fatick, sont dans le désarroi. Le Crous du Sine Saloum n’a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de ces propriétaires de maisons louées par l’Etat pour héberger les étudiants de l’Ussein.



Le collectif des bailleurs de Kaolack, Fatick et Kaffrine a annoncé la fermeture de ses résidences universitaires le vendredi 28 février 2025, nous apprend les confrères d’iRadio. En cause 23 mois d’arriéré de loyer impayé par le CROUS de l’Université El Hadji Ibrahima Niasse (UEIN).



Ce, après plusieurs recours restés sans réponse. Les bailleurs accablés par les charges familiales lourdes disent ne plus supporter cette situation. Ils exhortent les autorités à prendre leur responsabilité pour éviter une crise du logement.