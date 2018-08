​Urgent-Violents affrontements à Diamniadio entre forces de l'ordre et victimes des maisons démolies

De violents affrontements entre des propriétaires de maisons et les forces de l’ordre ont lieu à l’instant dans la partie sud de la commune de Diamniadio (Diamniadio extension).



A l’origine, des opérations de démolitions de construction faites par la Direction pour la surveillance et le contrôle des Sols (Descos) en début du week-end dernier. Des constructions ont été réduites en poussière. Et, les propriétaires pointent un doigt accusateur sur le député Diop Sy, qui aurait un titre foncier sur le site.



Très en verve, les manifestants ont ont brûlé des pneus. Des personnes ont été arrêtées par la gendarmerie, informe la RfM. elles menaçaient d'assiéger la mairie.