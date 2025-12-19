Affaire des supposés recrutements au Port de Dakar : Pape Abdoulaye Touré menace de saisir la justice contre Ardo Gningue

La polémique née sur les réseaux sociaux autour de supposés recrutements au Port autonome de Dakar (PAD) prend une tournure judiciaire. Mis en cause par l’activiste Ardo Gningue, Pape Abdoulaye Touré a réagi, rejetant les accusations et annonçant son intention de saisir la justice.



Dans une publication sur Facebook, Ardo Gningue a affirmé que « Pape Abdoulaye Touré aurait été recruté au PAD par son directeur général, Waly Diouf Bodiang, évoquant une récompense intervenue après des licenciements qu’il qualifie de massifs ». L’activiste est ensuite revenu sur ses propos en les formulant au conditionnel, sans pour autant les retirer.



Ces déclarations ont suscité une réponse de Pape Abdoulaye Touré. Dans un post publié sur le même réseau social, il a dénoncé ce qu’il considère comme des allégationsmensongères et attentatoires à son honneur. « J’espère que ce Ardo Gningue se trouve toujours sur le territoire sénégalais. Si tel est le cas, je souhaite que la Direction du Port autonome de Dakar lui fasse délivrer une citation directe », a-t-il écrit.



À défaut, Pape Abdoulaye Touré affirme être prêt à engager lui-même une procédure judiciaire. Il invite ainsi son accusateur à « prouver ses allégations » devant les juridictions compétentes, évoquant explicitement des poursuites pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles.