CAN 2025- Maroc : «Le Sénégal est le grand favori de la compétition», assure Habib Beye

L’ancien international sénégalais et actuel coach du Stade Rennais (Ligue 1 française), Habib Beye, a estimé que son pays «est le plus grand favori» de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 prévue au Maroc, à moins de 72 heures de l’ouverture officielle de la compétition.



Dans une interview coordonnée par la Ligue 1 française, Habib Beye a cependant nuancé ses propos en précisant que «l’amour» qu’il porte pour le Sénégal le rend «moins objectif», même s’il reconnait que «le Maroc est forcément un favori au vu de la qualité de cette équipe et le fait qu’il organise l’événement».



L’ancien joueur a aussi précisé que «c’est l’équipe qui aura la capacité à avoir le plus de joueurs athlétiquement disponibles et en grande forme qui s’en sortira», assurant que «la CAN est lié à la forme du moment» des joueurs sélectionnés.



Habib Baye pense, en outre, que l’ossature de l’équipe sénégalaise, composée de jeunes, de moins jeunes et de binationaux, constitue «un avantage», parce que cela «peut amener du sang neuf et créer une émulation» au sein de l’effectif.



En ce qui concerne le débat sur le maintien tardif des joueurs par leurs clubs, le coach rennais a conscience que cette réalité «perturbe» les joueurs et «impacte plus les sélectionneurs et les fédérations ayant organisé des matchs de préparation et réservé des hôtels», surtout qu’il «faut une préparation mentale» pour affronter la compétition.



Cette édition de la CAN est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, au Maroc. Les 24 sélections qualifiées s’affronteront pour essayer de détrôner la Côte d’Ivoire, vainqueur de la compétition de 2023.