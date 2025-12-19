Diamaguene Sicap Mbao : un individu kidnappe et tente de violer une fillette de 3 ans

Un drame a été évité de justesse au quartier Abdou Ndiaye de Diamaguene dans la banlieue dakaroise. Un individu âgé de 22 ans a été interpellé par la police après avoir enlevé et tenté de violer une fillette de 3 ans dans un bâtiment en chantier.



Les faits se sont déroulés jeudi 18 décembre aux alentours de midi. Le mis en cause, un apprenti-chauffeur de camion a profité d'un moment d'inattention pour kidnapper une fillette de 3 ans qui jouait avec d'autres enfants près de son domicile. Selon un témoin oculaire, l'individu aurait d'abord emmené l'enfant dans une boutique pour lui acheter des friandises avant de la conduire de force vers un bâtiment en construction.



C'est la vigilance d'une habitante du quartier, intriguée par le comportement du jeune homme, qui a permis de localiser la victime. Après avoir suivi le suspect à distance, elle a immédiatement alerté la mère de la fillette. Arrivées devant le chantier, les deux femmes ont entendu les pleurs de l'enfant. Face aux cris de la mère, le suspect a pris la fuite en sautant par l'une des fenêtres du bâtiment. La fillette a été retrouvée sur place, en état de choc et tremblante.



Informés, les éléments du poste de police de Diamaguene Sicap Mbao sont intervenus rapidement. Le mis en cause a été localisé et interpellé peu après dans le quartier Abdou Ndiaye.



Lors de son arrestation, les policiers ont découvert sur lui, un tournevis et une bouteille de vodka. Le suspect présentait également selon « Libération », des signes de consommation de produits cellulosiques. Il a été placé en garde à vue et est poursuivi pour « enlèvement et séquestration, tentative de viol sur mineure de moins de 15 ans, détention illégale d'arme blanche et ivresse publique et manifeste ».