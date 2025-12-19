Mairie de Dakar : le budget 2026 arrêté à 88,4 milliards F CFA, avec 57,14% pour les dépenses investissements

Les conseillers municipaux de la ville de Dakar ont adopté à l’unanimité, jeudi 18 décembre, le budget 2026 de la commune, arrêté à 88,4 milliards de francs CFA, en présence du maire, Abass Fall. La part consacrée aux investissements représente 57,14 % de l’enveloppe globale, contre 22 % lors de l’exercice 2025.Selon le quotidien Les Échos, cette forte hausse du taux d’investissement s’explique notamment par la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse, prévus dans onze mois. Le journal souligne toutefois que « 72 % des recettes potentielles restent encore à mobiliser » pour boucler le financement du budget 2026.Face à cet enjeu, le maire de Dakar se veut déterminé. « Nous allons taper à toutes les portes : impôts, Présidence, Primature, pour que la ville de Dakar ait les moyens nécessaires afin d’améliorer le cadre de vie des habitants », a assuré Abass Fall.L’édile a également annoncé sa volonté de revoir le système d’attribution des bourses communales afin de le rendre plus inclusif. « Les deux ou trois millions de francs CFA qu’on utilisait pour un seul étudiant peuvent servir à en former une dizaine. Il nous faut donner à ces bourses une nouvelle orientation. Beaucoup de milliards sont dépensés sans que l’on puisse mettre la main sur un résultat concret », a-t-il déploré.Pour rappel, le budget de la mairie de Dakar pour l’exercice 2025 avait été fixé à 69,8 milliards de francs CFA. Le budget 2026 enregistre ainsi une hausse d’environ 26,65 % par rapport à l’exercice précédent.