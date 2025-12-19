Secteur de la construction au Sénégal : l’ANSD enregistre une baisse de 4,3%

Le secteur de la construction au Sénégal se trouve toujours dans les difficultés. Selon les dernières données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), l'activité globale subit un recul significatif, porté par « la chute du génie civil, même si certains segments spécialisés sortent du lot. »
L'ANSD indique dans son rapport publié le 17 décembre 2025, qu’au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires du secteur de la construction a reculé de 4,3 % par rapport à la même période en 2024. Cette baisse trimestrielle n'est que la face visible d'un ralentissement plus profond. Sur les neuf (9) premiers mois de l'année, « l'activité s'est rétractée de 12,9 % ».
Le sous-secteur du génie civil a subit l'impact le plus « lourd. » À en croire le document exploité par PressAfrik, « son chiffre d'affaires s'est littéralement effondré de 23,2 % au troisième trimestre, et la dégringolade atteint 31,8 % en cumul annuel. La construction de bâtiments suit une tendance similaire avec une baisse de 4,9 %. Ce repli est directement lié à la crise que traverse la promotion immobilière, dont les revenus ont fondu de 36,2 %. Toutefois, la construction pour compte de tiers, à progresser de 3,8 %. De même que les activités spécialisées de construction qui ont enregistré un bond spectaculaire de 53,1 % au troisième trimestre. »
Cette performance est portée par les travaux d’installation, qui progressent « de plus de 53,7 %. Ce dynamisme est freiné par le segment de la finition, qui accuse un repli de 44,1 %, signe d'un déséquilibre dans la chaîne d'exécution des grands chantiers. »
Malgré une croissance cumulée de 30 % dans les travaux spécialisés depuis le début de l'année, le secteur de la construction reste pénalisé par le freinage des grands travaux d'infrastructure (génie civil), souligne l’ANSD.
