​Urgent : grave accident sur l'autoroute à péage

Un grave accident s'est produit ce mardi vers 19 heures sur l'autoroute à péage, impliquant une collision entre un bus de marque Tata et une voiture d'un particulier. Selon les informations de la RFM, cet incident a fait plusieurs blessés, mais le bilan exact reste encore indéterminé à ce stade. Les gendarmes sont actuellement sur les lieux pour sécuriser la zone et mener les premières enquêtes.



Les causes de l'accident ne sont pas encore précisées. La circulation sur l'autoroute pourrait être perturbée en attendant les opérations de secours.