​Vente de produits périmés pour chiens : Auchan donne sa version

S’agissant du chèque SGBS 7667457 de 588 690 F.CFA, elle avance qu’il : «a été servi au client, à titre de mesure d’urgence, par humanité et compassion, et à titre de participation dans les analyses vétérinaires des animaux, compte tenu de la facture du cabinet GOMBO Vétérinaire présentée le 21 juin 2018 à la Direction Juridique AUCHAN Retail Sénégal, pour un montant anormalement élevé».



Poursuivant, la firme d' ajouter que : « ce chèque a été remis au client contre décharge, et un accord amiable a été signé « sans reconnaissance de responsabilité et conclu sous réserve des investigations menées sur le produit, ses sources d'altération et de résultats des analyses biologiques».



Et, de conclure: «AUCHAN n’a toujours pas reçu, malgré ses multiples relances au client, les résultats des analyses vétérinaires, ni un rapport du vétérinaire sur la cause avérée de l’indisposition des animaux».



En attendant de recevoir une équipe de PressAfrik, pour de plus amples détails sur cette affaire, la direction d'Auchan tient à souligner qu' «elle ne saurait accepter ni pression, ni menaces, ni chantage, ni propos diffamatoires, et qu’elle mettra en œuvre toutes les voies de droit qui lui sont ouvertes afin de poursuivre et punir les auteurs de ces infractions».