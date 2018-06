Vidéo - Comment Auchan a empoisonné les chiens d'un ancien officier des Douanes... EXCLUSIF !!!

Une plainte plane sur la tête du groupe Auchan, accusé de mettre en vente des produits dangereux à la consommation. Gabou Sarr Gueye, qui élève des chiens, accuse la grande surface implantée au Sénégal de lui avoir fourgué des aliments (multi croquettes séniors) périmés qui seraient à l’origine de l’intoxication de certains de ses animaux. Pire, M. Guèye soutient avoir fait l’objet de tentatives de soudoiement de la part de la Direction d’Auchan, afin que l’affaire soit réglée à l’amiable.

Joint au téléphone par PressAfrik, la responsable juridique d’Auchan, Anaïs Hellal a déclaré que l’entreprise mise en cause n’avait pas « de déclaration sur l’Affaire». Regardez l'entretien avec l'ancien officier des Douanes qui a déposé sa plainte au tribunal des Commerces et commis un avocat, Me Ibrahima Niang, pour poursuivre le groupe français....