​Yoff : une tentative de braquage déjouée à l’agence BOA, le suspect arrêté

Une tentative de braquage a été déjouée ce mercredi vers midi à l’agence Bank of Africa (BOA) de Yoff. Un homme encagoulé et armé, qui s’était introduit dans l’établissement bancaire, a été rapidement maîtrisé par des éléments de la Gendarmerie nationale intervenus sur les lieux.



L’incident a provoqué un mouvement de panique parmi les clients et le personnel présents dans l’agence. Selon les premières informations, aucun blessé grave n’a été enregistré. Toutefois, plusieurs personnes ont été incommodées par les effets du gaz lacrymogène qui aurait été utilisé lors de l’intervention, tandis que certaines femmes ont subi un choc émotionnel.



« Personne n’est blessé, hormis certains qui souffrent des effets du gaz lacrymogène. Certaines femmes semblent traumatisées», a confié un témoin qui a préféré resté dans l’anonymat.



L’identité du suspect n’a pas encore été communiquée par les autorités. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de braquage et les motivations du mis en cause.