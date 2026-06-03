Moyen-Orient: Trump déclare qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien

Ce qu'il faut retenir

► Le président Donald Trump a déclaré souhaiter « rencontrer » Mojtaba Khamenei : « J'aimerais le rencontrer. J'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement nous rencontrer, selon ce qui va passer », a-t-il dit le 3 juin dans une interview au site internet du New York Post alors que les États-Unis et l'Iran s'accusent mutuellement de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.



► Ce mercredi 3 juin, le trafic reprend partiellement à l'aéroport du Koweït après une suspension totale, à la suite d'une « agression criminelle de l'Iran », selon l'armée. L'attaque aux drones a fait plusieurs blessés et des dégâts, ont indiqué les autorités. Le Koweït, qui abrite des bases américaines, avait été régulièrement touché par l'Iran en représailles à l'offensive israélo-américaine déclenchée le 28 février, comme la plupart de ses voisins du Golfe.



► L'armée américaine affirme avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz. Ce mercredi, l'Iran pointe « la responsabilité » du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines.



► Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé mardi 2 juin l'allocation de la somme de 13 milliards de shekels (plus de 4,5 milliards de dollars) pour sécuriser et développer le nord d'Israël, frontalier du Liban, durement touché par les bombardements du Hezbollah.



Donald Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, selon le secrétaire d'État américain

Le président américain Donald Trump participera au prochain sommet de l'Otan en Turquie en juillet, a déclaré mercredi son chef de la diplomatie Marco Rubio, en soulignant que l'Alliance atlantique devait être profondément réformée.



« Le président lui-même participera au prochain sommet de l'Otan. On est toujours dans l'Otan, mais l'Otan a besoin de changements significatifs », a-t-il déclaré devant une commission parlementaire.



Il a estimé que le prochain sommet, qui réunira les 32 pays membres début juillet dans la capitale turque Ankara, « est sans doute le plus important de l'histoire de l'organisation, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées et réglées ». Le président américain ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.

Benyamin Netanyahu minimise une brouille avec Donald Trump et affirme qu'ils sont d'accord sur le Liban

Le Premier ministre israélien a minimisé mercredi une brouille avec le président américain Donald Trump, affirmant qu'ils partageaient tous deux l'objectif de désarmer le mouvement libanais Hezbollah.



Donald Trump avait confirmé dans une interview publiée plus tôt mercredi dans le New York Post qu'il avait eu un échange tendu avec Benjamin Netanyahu deux jours plus tôt au téléphone, au cours duquel il aurait réprimandé son proche allié au sujet de l'offensive israélienne au Liban. Le Premier ministre israélien a minimisé cette dispute dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CNBC, depuis Jérusalem, déclarant que lui et M. Trump étaient sur la même ligne en ce qui concerne la lutte contre le Hezbollah.