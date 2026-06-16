​Ziguinchor : une sortie de détente tourne au drame, un apprenti chauffeur se noie dans le fleuve Casamance

Un nouveau drame s’est produit sur les berges du fleuve Casamance à Ziguinchor. Un jeune apprenti chauffeur de camion a perdu la vie après le renversement d’une pirogue, tandis que son compagnon a pu être secouru.



Selon les informations recueillies par la Rfm, les deux jeunes étaient arrivés à Ziguinchor dans le cadre de la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Profitant d’un moment de détente, ils ont décidé d’effectuer une sortie sur le fleuve Casamance à bord d’une pirogue.



L’embarcation s’est renversée, projetant les deux occupants dans l’eau. Rapidement alertés, les secours ont engagé des recherches. L’un des jeunes a pu être sauvé, mais le second n’a malheureusement pas survécu. Son corps a été repêché par les sapeurs-pompiers de Ziguinchor.



Face à cette situation préoccupante, des concertations ont déjà réuni autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que des organisations de jeunesse afin de renforcer les mesures de prévention et la surveillance des berges.



Malgré l’interdiction de baignade instaurée par arrêté préfectoral, certains continuent de s’exposer à des risques considérables.