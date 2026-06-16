ANSD : Synthèse des statistiques du Bulletin mensuel du Commerce Extérieur du Sénégal

Les exportations du Sénégal ont enregistré un recul de 23,2 % en avril 2026 par rapport au mois précédent, s'établissant à 547,7 milliards de FCFA, selon les statistiques du Bulletin mensuel du commerce extérieur du juin, pour le mois d'avril 2026, de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Cette baisse s'explique principalement par le repli des ventes de pétrole brut, d'or non monétaire, d'acide phosphorique et de gaz naturel liquéfié.



Néanmoins, sur une comparaison annuelle, les exportations affichent une progression de 16,6 % par rapport à avril 2025, portant le cumul des quatre premiers mois à 2 126,8 milliards de FCFA, soit une hausse de 14,6 %. La Suisse, l'Italie et le Mali demeurent les principaux clients du pays.



En parallèle, les importations ont progressé de 3,1 % en avril 2026, pour atteindre 546,1 milliards de FCFA.



Cette tendance haussière est principalement portée par les achats de produits pétroliers raffinés et de machines, malgré une réduction notable des importations de riz et d'engrais.



Sur le cumul depuis le début de l'année, les importations marquent toutefois une régression de 14,3 % par rapport à la même période en 2025. La Chine, la Russie et la France figurent parmi les premiers fournisseurs du Sénégal.



Enfin, le solde de la balance commerciale s'établit à +1,5 milliard de FCFA en avril 2026, contre +183,8 milliards de FCFA au mois de mars, traduisant une forte contraction de l'excédent.



Cette situation est imputable à la détérioration des échanges avec certains partenaires clés, dont les Pays-Bas et la Turquie, et au creusement du déficit vis-à-vis de la Chine et des États-Unis.



Toutefois, selon l'ANSD, « l'amélioration du solde vis-à-vis de l'Italie, du Mali, d'Allemagne et du Nigéria a limité cette baisse de la balance commerciale ».