Sénégal-France : Djireye Clotilde Coly invite les "Lions" à aborder le match «avec confiance et sans complexe»

La nouvelle ministre des Sports du Sénégal, Djireye Clotilde Coly, est actuellement aux États-Unis pour suivre les préparatifs et le parcours de l’équipe nationale de son pays à la Coupe du monde de football 2026. A cette occasion, elle a accordé une interview au journal Le Soleil, où elle invite les Lions de la Teranga à aborder «avec confiance et sans complexe» le match face à la France, prévu ce mardi 16 juin, à 19h (GMT).



«La France possède une très belle équipe, avec des attaquants de grande qualité. Mais les Lions ont déjà démontré qu’ils savent répondre présents lors des grands rendez-vous. Ils doivent aborder cette rencontre avec confiance, sans complexe, en restant fidèles à nos valeurs. Dieu fera le reste», a dit la ministre.



Djireye Clotilde Coly a aussi rappelé que le football est «un puissant levier de soft power, capable de mettre en lumière des pays qui, malgré des moyens économiques ou militaires limités, peuvent rayonner grâce au sport». Par pailleurs, elle a assuré que toutes dispositions ont été prises pour que l’équipe du Sénégal participe à une bonne compétition et arrive le plus loin possible. «Aujourd’hui, nous avons confiance : toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre à notre équipe nationale d’aborder cette Coupe du monde dans les meilleures conditions», a-t-elle affirmé.



Logé dans le groupe I, le Sénégal entame la compétition par un choc face à la France, dans la soirée de ce 16 juin, au stade de New York. Les protégés de Pape Thiaw affronteront ensuite la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife du New Jersey (00h GMT). Ils boucleront la phase de poules face à l'Irak, le 26 juin, au stade de Toronto (19h00 GMT).