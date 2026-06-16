Riz : État des lieux et prévisions au Sénégal, au Mali et en Guinée

Le secteur rizicole au Sénégal, au Mali et en Guinée affiche une progression prudente, avec une production totale de riz usiné prévue à 3,74 millions de tonnes.



Selon le rapport « Grain and Feed Annual », du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), cette hausse de 2 % de la production globale s'accompagne d'une prévision de 2 millions d'hectares récoltés pour l'ensemble des trois pays.



Toutefois, les ambitions de croissance se heurtent à des défis logistiques et financiers, les importations devant atteindre 3,54 millions de tonnes pour combler la demande croissante liée à l'évolution démographique.



Au Sénégal, la situation reste tendue malgré des prévisions de production de 670 000 tonnes de riz usiné.



Le rapport souligne une « crise » liée à plus de 50 000 tonnes de riz invendu de la saison précédente, incitant les acteurs à réclamer une aide gouvernementale pour rendre le produit local « compétitif avec le riz importé ».



Parallèlement, le pays fait face à l'incertitude des marchés internationaux, notamment les « perturbations dans le détroit d'Ormuz » qui menacent l'approvisionnement en engrais et, par extension, les futurs rendements agricoles.



En Guinée et au Mali, les stratégies de développement nationales tentent de dynamiser le secteur.



La Guinée table sur une production de 1,125 million de tonnes de riz usiné grâce à un meilleur accès aux semences et aux engrais.



De son côté, le Mali mise sur une vision à long terme avec une « initiative pour presque doubler la production nationale de riz d'ici 2030 », portée par un investissement de 24,4 millions de dollars.



Ces efforts structurels visent à stabiliser durablement l'offre dans une sous-région où le riz demeure la céréale la plus consommée.

