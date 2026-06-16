Kolda : l’URAPE appelle les élèves à privilégier les études malgré l’engouement pour la Coupe du monde

À l’heure où les compositions de fin d’année et les examens scolaires battent leur plein à travers le pays, le président de l’Union Régionale des Associations de Parents d’Élèves (URAPE) de Kolda lance un appel à la responsabilité des élèves et des parents. Dans un entretien accordé à la radio Paradise FM de Kolda, Djiby Boiro a exhorté les apprenants à accorder la priorité aux études plutôt qu’aux matchs de la Coupe du monde actuellement en cours.



Selon lui, la coïncidence entre cette grande compétition sportive internationale et les échéances scolaires ne doit en aucun cas détourner les élèves de leur principal objectif : la réussite académique.

« Les matchs de football passent, mais les examens déterminent l’avenir des enfants. Il est important que les élèves se concentrent davantage sur leurs révisions et leurs compositions afin de mettre toutes les chances de leur côté », a-t-il déclaré.



Le président de l’URAPE estime que l’engouement suscité par la Coupe du monde risque de perturber les habitudes de travail de certains élèves, notamment à travers les veillées tardives devant les écrans. Une situation qui pourrait avoir des répercussions négatives sur leurs performances scolaires.



Face à ce contexte particulier, Djiby Boiro a également interpellé les parents d’élèves. Il leur demande de redoubler de vigilance et d’encadrement afin d’aider leurs enfants à maintenir le cap sur les études.

« Les parents ont un rôle essentiel à jouer. Ils doivent veiller à ce que les enfants respectent leurs heures de révision et de repos. C’est ensemble que nous pouvons créer les conditions de leur réussite », a-t-il insisté.



Tout en reconnaissant l’importance du sport comme facteur de divertissement et d’épanouissement, le responsable des parents d’élèves invite les jeunes à faire preuve de discernement durant cette période décisive de l’année scolaire.



L’URAPE de Kolda espère ainsi voir les élèves privilégier les cahiers et les livres aux écrans de télévision, afin que les résultats scolaires soient à la hauteur des attentes des familles et de la communauté éducative.