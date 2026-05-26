🔴 DIRECT : Cérémonie de remise du drapeau à l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026

La cérémonie de remise du drapeau national à la délégation officielle de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) est prévue au Palais de la République ce mardi 26 mai 2026. Cet événement marque symboliquement le début de l'aventure des "Lions" du Sénégal à la Coupe du monde.
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