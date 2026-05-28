Conference League : Ismaïla Sarr sacré meilleur de la compétition

Ismaïla Sarr a été désigné meilleur joueur de la saison en Europa Conference League. L’attaquant sénégalais termine également meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations en 13 matchs disputés.



L’international sénégalais a décroché le mercredi 28 mai, le sixième trophée de sa carrière professionnelle après le sacre de Crystal Palace face au Rayo Vallecano (1-0) en finale de la Ligue Europa Conférence.



Auteur d’une saison remarquable, Ismaïla Sarr confirme son statut parmi les meilleurs joueurs africains du moment. Quelques mois après son sacre à la CAN 2025 avec le Sénégal, l’ailier des “Lions” ajoute un nouveau trophée majeur à son palmarès.



Grâce à ses performances de haut niveau tout au long de la saison, le Sénégalais s’impose désormais comme l’un des sérieux prétendants au prochain Ballon d’or africain.