CAN U17 : Le Sénégal bat le Maroc aux tirs au but et rejoint la Tanzanie en finale

Les "Lionceaux" ont décroché leur billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U17, ce jeudi, au stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Face au Maroc, pays organisateur, les jeunes sénégalais se sont imposés à l'issue d'une séance de tirs au but serrée (7-6), après un score nul de 1-1 dans le temps réglementaire.



Rendez-vous est désormais pris pour la grande finale, prévue le mardi 2 juin, où le Sénégal affrontera la Tanzanie.



Par ailleurs, le Maroc et l'Égypte se disputeront la troisième place ce lundi 1er juin.