Coupe du Monde 2026 : quelles équipes africaines peuvent créer la surprise ?

Le Maroc a déjà ouvert une porte en 2022 avec sa demi-finale historique. Maintenant, la question est simple : qui peut refaire un coup fort ? Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, l’Égypte ou même la RD Congo ont des arguments. Le Cap-Vert, lui, arrive avec le statut de petit nouveau, mais aussi avec une liberté rare.



Un format 2026 qui donne plus d’espoir aux sélections africaines

Le Mondial 2026 passe à 48 équipes. Pour l’Afrique, cela signifie plus de places, plus de matchs et plus de scénarios possibles. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés, avec aussi une place pour certains meilleurs troisièmes. Cette règle peut aider des équipes solides mais placées dans des groupes compliqués.



Cette édition aura aussi un fort intérêt pour les amateurs de pronostics sportifs, car les affiches seront nombreuses et les écarts parfois moins clairs qu’avant. Dans ce contexte, certains lecteurs comparent aussi les marchés liés au sport, aux cotes et aux loisirs en ligne, comme on peut le voir avec des recherches autour du casino en ligne le plus payant canada , sans que cela change l’analyse sportive pure du tournoi.



Pour les équipes africaines, l’enjeu principal reste le même : éviter les débuts ratés. Dans une Coupe du Monde élargie, un nul bien géré ou une courte victoire contre l’adversaire le plus abordable du groupe peut tout changer.



Le Maroc, favori africain naturel après 2022

Le Maroc sera l’équipe africaine la plus attendue. Les Lions de l’Atlas ont atteint les demi-finales en 2022, une première pour une sélection africaine. Ce parcours leur donne un statut nouveau. Ils ne seront plus vus comme une simple surprise, mais comme une équipe capable de battre des grands noms.



Le groupe du Maroc semble relevé avec le Brésil, Haïti et l’Écosse. Le match contre le Brésil aura une valeur de test. Mais les Marocains ont une base tactique claire, des joueurs habitués au haut niveau et une forte confiance collective. Leur objectif logique sera au moins les huitièmes de finale. Un quart serait déjà une confirmation. Une nouvelle demi-finale serait un exploit immense.



Sénégal : une génération encore assez forte pour viser haut

Le Sénégal fait partie des meilleurs pronostics africains pour la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Teranga ont déjà prouvé leur sérieux dans les grandes compétitions. Leur groupe avec la France, l’Irak et la Norvège n’est pas facile, mais il reste jouable.



La France sera favorite. Le Sénégal devra donc viser la deuxième place ou une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Avec des joueurs d’expérience, une bonne puissance physique et une culture tactique plus stable qu’avant, le Sénégal a les moyens de passer le premier tour. Si le tirage lui sourit ensuite, un quart de finale n’est pas impossible.



Côte d’Ivoire : un outsider très dangereux

La Côte d’Ivoire peut créer la surprise. Les Éléphants ont retrouvé de la confiance après leur sacre continental. Ils ont aussi un mélange intéressant entre cadres, jeunes talents et joueurs offensifs capables de faire mal en transition.



Le groupe avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao laisse de la place à l’ambition. L’Allemagne reste le nom le plus fort, mais la Côte d’Ivoire peut rivaliser avec l’Équateur et doit prendre trois points contre Curaçao. Si elle termine deuxième, elle peut enfin passer la phase de groupes, ce qu’elle n’a jamais réussi lors de ses précédentes participations.



Algérie : le retour des Fennecs sur la grande scène

L’Algérie revient au Mondial après avoir manqué les deux dernières éditions. C’est déjà un fait important. Les Fennecs ont un groupe intéressant avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie. L’Argentine sera favorite, mais la deuxième place semble ouverte.



Le match contre l’Autriche aura une valeur spéciale pour les supporters algériens, avec le souvenir de 1982 encore présent dans l’histoire du football national. Sur le terrain, l’Algérie devra être réaliste. Battre la Jordanie sera presque obligatoire. Prendre au moins un point contre l’Autriche pourrait suffire à ouvrir la porte du second tour.



Égypte : Salah et une dernière grande mission

L’Égypte a un grand passé africain, mais son histoire en Coupe du Monde reste frustrante. Les Pharaons n’ont jamais dépassé la phase de groupes. En 2026, ils auront une vraie chance de changer cela.



Le groupe avec la Belgique, l’Iran et la Nouvelle-Zélande est difficile, mais pas fermé. La Belgique sera favorite, mais l’Égypte peut viser la deuxième place si elle reste solide défensivement. Mohamed Salah sera encore au centre des regards. Son efficacité, son leadership et sa capacité à marquer dans les moments tendus peuvent changer le destin de son équipe.



Ghana : imprévisible, mais jamais à enterrer

Le Ghana arrive avec des doutes. Les Black Stars ont vécu des périodes compliquées, mais leur histoire en Coupe du Monde reste forte. Leur quart de finale en 2010 reste l’un des grands souvenirs du football africain.



Le groupe avec l’Angleterre, la Croatie et le Panama est piégeux. Le Ghana devra battre le Panama pour garder une vraie chance. Ensuite, il faudra prendre au moins un point contre l’Angleterre ou la Croatie. Ce ne sera pas simple, mais le Ghana a souvent montré qu’il pouvait répondre présent quand on l’attend moins.



RD Congo : le retour qui peut surprendre

La RD Congo revient en Coupe du Monde après une très longue absence. Ce retour porte déjà une forte valeur symbolique. Les Léopards seront dans un groupe avec le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan.



Le Portugal part favori. La Colombie sera aussi très forte. Mais l’Ouzbékistan peut devenir le match clé. Si la RDC gagne cette rencontre et reste compacte contre les deux favoris, elle peut rêver d’une place parmi les meilleurs troisièmes. Ce serait déjà une énorme réussite.



Cap-Vert : le petit nouveau sans pression

Le Cap-Vert vivra sa première Coupe du Monde. C’est l’une des plus belles histoires africaines de cette édition. L’archipel a réussi à se qualifier malgré une population réduite et une concurrence forte.



Son groupe avec l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite est très dur. L’Espagne et l’Uruguay ont plus d’expérience. Pourtant, le Cap-Vert jouera sans pression. Son meilleur espoir sera de battre l’Arabie saoudite ou de prendre un nul contre un favori. Même sans qualification, une victoire serait déjà historique.



Tableau des chances africaines au Mondial 2026

Équipe

Groupe

Objectif réaliste

Niveau de surprise possible

Maroc

Brésil, Haïti, Écosse

Huitièmes ou quart

Très élevé

Sénégal

France, Irak, Norvège

Huitièmes

Élevé

Côte d’Ivoire

Allemagne, Équateur, Curaçao

Huitièmes

Élevé

Algérie

Argentine, Autriche, Jordanie

Huitièmes

Moyen à élevé

Égypte

Belgique, Iran, Nouvelle-Zélande

Huitièmes

Moyen

Ghana

Angleterre, Croatie, Panama

Meilleurs troisièmes

Moyen

RD Congo

Portugal, Colombie, Ouzbékistan

Meilleurs troisièmes

Moyen

Cap-Vert

Espagne, Uruguay, Arabie saoudite

Première victoire

Faible à moyen

Tunisie

Pays-Bas, Japon, Suède

Meilleurs troisièmes

Moyen

Afrique du Sud

Mexique, Corée du Sud, Tchéquie

Huitièmes

Moyen



Tunisie et Afrique du Sud : deux équipes à ne pas oublier

La Tunisie cherche encore à passer le premier tour pour la première fois. Son groupe avec les Pays-Bas, le Japon et la Suède sera très serré. Les Aigles de Carthage devront surtout être plus efficaces devant le but. Leur discipline défensive peut les aider, mais il faudra aussi oser.



L’Afrique du Sud aura une carte à jouer dans un groupe assez équilibré avec le Mexique, la Corée du Sud et la République tchèque. Les Bafana Bafana n’ont jamais dépassé la phase de groupes. Cette fois, le format peut les aider. Une victoire dans le premier match pourrait changer toute leur campagne.



Les équipes africaines les mieux placées pour créer la surprise

Voici les sélections à surveiller de très près :



Maroc, car l’équipe a déjà prouvé qu’elle pouvait battre des favoris.

Sénégal, grâce à son expérience et son effectif solide.

Côte d’Ivoire, car son groupe laisse une vraie chance de qualification.

Algérie, si elle gère bien son duel contre l’Autriche.

RD Congo, pour son énergie de retour et son statut d’outsider.

La Coupe du Monde 2026 peut donc devenir une édition majeure pour le football africain. Le Maroc reste le porte-drapeau le plus crédible, mais il n’est pas seul. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont les armes pour aller loin. L’Algérie, l’Égypte et la RD Congo peuvent aussi profiter du format. Et si une vraie surprise africaine doit arriver, elle viendra sans doute d’une équipe capable de défendre avec calme, de marquer vite et de croire en son plan jusqu’au bout.

