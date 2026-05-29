Amical États-Unis – Sénégal : Les “Lions” débutent leur préparation en Caroline du Nord

L’équipe nationale du Sénégal a effectué ce vendredi sa première séance sur la pelouse du complexe sportif de la NC State University, situé à Raleigh, en Caroline du Nord. Selon la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), cette séance marque le début de la préparation des “Lions” en vue de leur match amical contre les États-Unis, prévu le 31 mai à Charlotte.



Sous les ordres du sélectionneur Pape Bouna Thiaw, les champions d’Afrique 2025 ont évolué dans une ambiance détendue, encouragés par quelques supporters sénégalais venus leur témoigner leur soutien. La même source précise que ce premier contact avec les infrastructures américaines a permis au staff technique d’évaluer l’état de forme des joueurs depuis leur arrivée sur le sol américain.



Une nouvelle séance est programmée ce vendredi, toujours au sein de l’université NC State. Celle-ci se déroulera à huis clos, afin de permettre à l’encadrement de peaufiner les derniers réglages tactiques avant la confrontation face à la sélection américaine.



Cette rencontre amicale revêt une importance particulière pour les Lions, dans l’optique de la prochaine Coupe du monde. L’objectif affiché est de renforcer les automatismes collectifs face à une équipe américaine réputée pour son intensité et sa vitesse de jeu.



Le coup d’envoi du match entre les États-Unis et le Sénégal sera donné le 31 mai à 19h30 GMT, dans une atmosphère qui promet d’ores et déjà d’être festive.

