Ousmane Sonko: «Abdoulaye Wade est la démonstration vivante que la volonté populaire, même contrariée, finit toujours par…»

Ancien président de la République du Sénégal (2000-2012) et figure emblématique de la politique africaine, Abdoulaye Wade célèbre, ce vendredi 29 mai, son centième anniversaire de naissance. A cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, lui a rendu un vibrant hommage, admettant qu’il est «incontestablement, l’un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise».



Ci-dessous l’intégralité du message de Sonko, leader du parti au pouvoir :



«Abdoulaye Wade, Cent ans de vie utile



En ce 29 mai 2026, c’est en toute humilité et en fils reconnaissant que je m’incline devant le Président Abdoulaye Wade, qui accomplit aujourd’hui un siècle de vie.



La coïncidence avec la Tabaski n’a pas permis la commémoration nationale que ce centenaire méritait. Qu’importe : des millions de Sénégalais le célèbrent aujourd’hui dans le silence des cœurs, par des prières ardentes et des pensées affectueuses. C’est peut-être là l’hommage le plus sincère.



Abdoulaye Wade est, incontestablement, l’un des pères les plus illustres de la démocratie sénégalaise. Député en 1978, après des années de résistance acharnée, il fut la démonstration vivante que la volonté populaire, même contrariée, finit toujours par trouver son chemin. Ce combat de longue haleine aboutit, en mars 2000, à la première alternance pacifique de notre histoire — marqueur fondateur de ce que le Sénégal représente sur le continent et dans le monde.



Pour ma part, ce que je retiens de mes relations avec lui, aussi brèves qu’intenses, c’est sa magnanimité. À deux reprises, par le conseil avisé en 2017 et par le témoignage public en 2019, le Président Wade a posé sur ma route un geste que seuls les grands hommes savent poser : celui de la transmission. Non pas la transmission du pouvoir, mais celle, plus rare, de la confiance. Celle d’un aîné qui reconnaît dans une génération nouvelle non pas une menace, mais une continuation. Je lui en suis profondément reconnaissant.



En ce jour béni, je m’associe à tous les Sénégalais pour prier pour mon grand‑père, c’est ainsi que j’aime l’appeler à chacune de nos rencontres. Qu’Allah le place sous Sa protection éternelle.

Et que le Sénégal continue, comme il l’a toujours cru, de travailler, de se projeter dans la modernité tout en gardant ses valeurs cardinales».