Roland-Garros : Favori de cette édition 2026, Jannik Sinner éliminé dès le 2e tour

Coup de massue à Roland-Garros ! Le N.1 mondial et grandissime favori Jannik Sinner, très affecté physiquement, s'est fait renverser au 2e tour par l'Argentin Juan Manuel Cerundolo (56e), vainqueur en cinq sets 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 jeudi.



Alors qu'il menait 5-2 dans le troisième set dans une chaleur étouffante sur le court Central, l'Italien de 24 ans s'est effondré et a laissé échapper la victoire après avoir largement dominé le début de match.

Ultrafavori en l'absence du double tenant du titre Carlos Alcaraz, Sinner ne connaîtra pas la deuxième semaine parisienne, lui qui restait sur une incroyable série sur le circuit de 30 victoires après ses titres à Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome cette année.



Il n'était pas sorti si tôt en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2023.



Défait lors d'une finale épique l'an dernier contre son rival espagnol Alcaraz, Sinner ne profitera donc pas du forfait de l'Espagnol pour remporter le seul titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Sa défaite conjuguée à l'absence du double tenant du titre libère de l'espace pour Novak Djokovic, en quête d'un 25e tournoi du Grand Chelem historique, et à Alexander Zverev, tête de série N.2 qui vise un tout premier Majeur.



Dans le troisième set, après avoir perdu 15 points de suite contre l'Argentin, l'Italien s'est assis sur les affiches publicitaires sur le côté pour reprendre ses esprits à 4-5, 0-40 après plus de deux heures de jeu.



Crampes ou déshydratation ?



L'arbitre est descendue aux nouvelles et l'Italien lui a répondu qu'il ne savait pas si c'était "une déshydratation" ou autre chose, alors qu'il s'aidait de sa raquette comme d'une canne pour se tenir, peut-être affecté par des crampes.



L'Italien a eu le droit à une intervention d'un soigneur, avant de filer aux vestiaires plusieurs minutes pour "une évaluation" de son état de santé, a fait savoir l'arbitre.



Plus rien n'a été dans le bon sens pour le N.1, qui a perdu cette manche avant de n'inscrire qu'un seul jeu dans la suivante et un autre dans le cinquième set décisif.



Spectacle désastreux de voir le meilleur joueur du monde enchaîner alors les fautes flagrantes, incapable de monter au filer pour jouer les amorties, profitant de chaque petite pause pour s'étirer, péniblement appuyé sur sa raquette, et de chaque changement de côté pour se coller une poche de glace sur le cou ou se déverser une bouteille sur la tête, hagard.





Avec AFP