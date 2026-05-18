🔴 DIRECT : Les dessous explosifs de l'affaire Ndiaga Seck et le coup de colère d'Abass Fall !

​L’actualité politique sénégalaise est en ébullition. Entre l'apparition furtive mais hautement commentée d'Ousmane Sonko à la randonnée pédestre de Pastef et la colère noire d'Abass Fall, les tensions montent d'un cran. Que cache l'affaire Ndiaga Seck ? Pour tout savoir, nos analystes de PressKafé TV décryptent en direct les images fortes et les déclarations choc qui secouent l'actualité.

Charles KOSSONOU

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